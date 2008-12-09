Экипаж судна «Фаина» напал на пиратов

Члены экипажа украинского судна "Фаина" напали на двух из удерживающих судно сомалийских пиратов.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Представитель морских разбойников рассказал агентству, что инцидент произошел накануне вечером.

"Несколько членов экипажа украинского судна ведут себя плохо. Вечером в понедельник они попытались причинить вред двум нашим людям. Это неприемлемо, им грозит серьезное наказание", - сказал представитель пиратов, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, насильственные действия со стороны экипажа украинского судна стали для пиратов неожиданностью.

"Может быть, некоторые моряки обозлились, и мы чувствуем то же самое, но наши люди никогда не выбирали насилие, это была провокация", - цитирует слова пирата агентство.

Судно "Фаина" было захвачено сомалийскими пиратами 25 сентября. На борту сухогруза находятся 33 танка Т-72 и другое вооружение, которые Украина продала Кении. В составе экипажа судна - 17 украинцев.

"Фаина" находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.

По данным одного из сомалийских племенных старейшин, за освобождение “Фаины” нужно заплатить 3,5 млн. долларов.