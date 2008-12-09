Экипаж судна «Фаина» напал на пиратов
Пираты: «им грозит серьезное наказание»
Члены экипажа украинского судна "Фаина" напали на двух из удерживающих судно сомалийских пиратов.
|Фото REUTERS
Представитель морских разбойников рассказал агентству, что инцидент произошел накануне вечером.
"Несколько членов экипажа украинского судна ведут себя плохо. Вечером в понедельник они попытались причинить вред двум нашим людям. Это неприемлемо, им грозит серьезное наказание", - сказал представитель пиратов, пожелавший остаться неназванным.
По его словам, насильственные действия со стороны экипажа украинского судна стали для пиратов неожиданностью.
"Может быть, некоторые моряки обозлились, и мы чувствуем то же самое, но наши люди никогда не выбирали насилие, это была провокация", - цитирует слова пирата агентство.
Судно "Фаина" было захвачено сомалийскими пиратами 25 сентября. На борту сухогруза находятся 33 танка Т-72 и другое вооружение, которые Украина продала Кении. В составе экипажа судна - 17 украинцев.
"Фаина" находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия и техники на берег.
По данным одного из сомалийских племенных старейшин, за освобождение “Фаины” нужно заплатить 3,5 млн. долларов.