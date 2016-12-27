В Мексике отменили 25 авиарейсов из-за опасений относительно технического состояния самолетов российского производства

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Российские авиационные власти выдали такую директиву 23 декабря после того, как были обнаружены трещины на одном из таких самолетов.

Авиакомпания Interjet является одним из крупнейших клиентов российского авиапроизводителя Sukhoi, она имеет 20 лайнеров Superjet 100.

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Агентство по защите прав потребителей Мексики сообщило, что отмена или перенос касались 25 рейсов и более 680 пассажиров.

В России авиакомпания «Аэрофлот», которая также является крупным клиентом авиапроизводителя Sukhoi, 24 декабря отменила 21 рейс на внутренних российских авиалиниях.

Российские проверки безопасности самолетов Superjet 100 были объявлены через несколько дней после того, как европейские регуляторы сертифицировали одну из версий этого лайнера для полетов в Евросоюзе.