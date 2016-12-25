В Минтрансе РФ считают преждевременными разговоры о теракте на борту ТУ-154

Отрабатывается весь спектр вероятных причин катастрофы в районе Сочи, передает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса России.

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Бортовые самописцы Ту-154 не оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов. Говорить о теракте преждевременно, подчеркнул он.

По сообщению Минобороны РФ, сейчас поисковые работы в Черном море ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и управляемые глубоководные аппараты.

Сейчас в район поисков продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения - корабли, водолазы и авиационная техника. "В поисках задействовано 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, БПЛА и управляемые глубоководные аппараты", - говорится в сообщении.

"В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского Флота с оборудованием, что позволяет выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м", - добавили в ведомстве.

Также на аэродроме Адлер в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

На данный момент обнаружены тела 12 погибших.

По факту аварии самолета возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море.