Меркель поручила ужесточить законодательство для мигрантов после теракта в Берлине
19:19, 23 декабря 2016Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после теракта в Берлине меры безопасности в стране будут ужесточены.
Меркель / REUTERS
Об этом сообщает BBC.
«Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты», - сказала она.
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Меркель отметила, что Германия примет все необходимые шаги, если есть «потребность в изменении законодательства и мер безопасности».
Террорист, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, был ликвидирован в Милане.
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