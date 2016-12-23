Меркель поручила ужесточить законодательство для мигрантов после теракта в Берлине

Об этом сообщает BBC.

«Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты», - сказала она.

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Меркель отметила, что Германия примет все необходимые шаги, если есть «потребность в изменении законодательства и мер безопасности».

Террорист, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, был ликвидирован в Милане.