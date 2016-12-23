Появились фото с места убийства "берлинского террориста"

Фотографии опубликовало издание Reuters.

На них можно увидеть, как сотрудники итальянской полиции работают рядом с телом Аниса Амри, подозреваемого в нападении на посетителей ярмарки в Берлине.

Ряд иностранных изданий сегодня сообщили, что подозреваемый в осуществлении теракта на рождественской ярмарке в Берлине застрелен в перестрелке в итальянском городе Милан.

Позже эту информацию подтвердил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

Немецкие следователи считали, Амри «залег на дне» в Берлине, поскольку он, вероятно, ранен и не хотел привлекать к себе внимание, сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в органах безопасности.

Как отмечает немецкое издание spiegel.de со ссылкой на итальянскую газету Ansa, подозреваемый в теракте в Берлине был остановлен итальянской полицией в Милане около 3 часов ночи на севере Милана. Полиция потребовала у него документы, в ответ на что Амри прокричал "Аллах Акбар" и выстрелил в сторону полиции.

Полицейские открыли ответный огонь и смертельно ранили предполагаемого террориста. Также сообщается, что у подозреваемого при себе был билет на поезд во Францию.

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Ранее полиция Германии официально назвала имя выходца из Туниса, который предположительно управлял грузовиком, который въехал в толпу посетителей рождественской ярмарке в Берлине. За информацию о местонахождении Амри полиция пообещала вознаграждение в размере до 100 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.