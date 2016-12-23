Путин оправдывает хакеров, взломавших почту руководства Демпартии США: "Вскрыли правдивую информацию"

Так он отреагировал на обвинения в адрес России в организации кибератак на США, о которых речь зашла на большой пресс-конференции, сообщает ТАСС.

По мнению Путина, "проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне".

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"Какие-то хакеры вскрыли, допустим, почту руководства Демократической партии США. Главное, на мой взгляд, это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что после того как хакеры показали манипуляцию общественным мнением внутри Демпартии одного кандидата против другого, господина Сандерса, руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду", - заявил Путин.

Как известно, Демократическая партия США обвинила российских хакеров в новом взломе своих серверов.