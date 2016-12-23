Теракт в Берлине: представители власти ФРГ сообщили о новых подробностях расследования

Как сообщили немецкие чиновники, исходя из этого, следствие предполагает, что мигрант находился за рулем, пишет Reuters.

Подозреваемого Аниса Амри, сейчас ищут по всей Германии.

"Мы можем сообщить сегодня, что мы имеем новую информацию о том, что подозреваемый с большой долей вероятности действительно является виновным", – заявил журналистам министр внутренних дел Томас де Мезьер в четверг.

"В кабине водителя были найдены отпечатки пальцев и есть дополнительные доказательства того, что подтверждают это," - сказал он.

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Пресс-секретарь федерального прокурора Фрауке Кохлер сообщила журналистам: "На данный момент в расследовании, мы предполагаем, что Анис Амри вел грузовик".

Полиция провела обыски по всей Германии в четверг, но не произвела никаких арестов, сказала она.

Как сообщал УНИАН, полиция Германии официально назвала имя выходца из Туниса, который мог управлять грузовиком, что въехал в толпу посетителей на рождественской ярмарке в Берлине.

За информацию о местонахождении Амри полиция пообещала вознаграждение в размере до 100 тысяч евро. Приметы подозреваемого следующие: рост - 178 см, вес - около 75 кг, волосы черные, глаза карие. Полиция предупреждает, что Амри может быть вооружен и опасен.