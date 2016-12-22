Подозреваемый в наезде на ярмарку в Берлине находился под наблюдением полиции - СМИ

По сообщениям СМИ, 24-летний выходец из Туниса Анис Амри попал под наблюдение, так как подозревался в планировании ограбления, передает Русская служба Би-Би-Си.

Вырученные грабежом средства он якобы планировал пустить на покупку оружия.

Наблюдение велось за Амри в Берлине с марта по сентябрь. За это время подозреваемый был замечен только в продаже наркотиков в берлинском парке и потасовке в баре, а затем и вовсе перестал появляться в привычных местах.

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В итоге наблюдение сняли за недостатком улик, утверждает пресса со ссылкой на собственные источники.

Ранее германская полиция признала, что перед совершением нападения Амри находился в списке потенциально опасных лиц, которые должны подвергаться регулярным проверкам.

Кроме того, ходатайство Амри о получении убежища, поданное после приезда в Германию, было отклонено еще в июне. Но он не был выслан из-за того, что на родине мужчины в Тунисе не предоставляли необходимые документы.

По всей Европе, где действует шенгенское соглашение, идет розыск тунисца, который может быть вооружен и опасен.

За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро.