Трамп назвал теракт в Берлине атакой против человечества

02:49, 22 декабря 2016
Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп назвал теракт в Берлине атакой против человечества и подтвердил свое намерение запретить мусульманам иммигрировать в страну.

REUTERS

Об этом сообщает ABC News.

"Это атака против человечества, вот что это такое. И это необходимо остановить", - заявил Трамп.

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"Вы знаете мои планы. Это все доказывает, что я прав на 100%", - ответил Трамп на вопрос, повлияли ли теракты на его намерения ограничить иммиграцию мусульман в США.

Республиканец добавил, что не обсуждал произошедшее с действующим президентом США Бараком Обамой. 

Напомним, кандидат-республиканец Дональд Трамп известен своей жесткой позицией в отношении нелегальной миграции в США. В частности, одним из ключевых обещаний во время его предвыборной кампании является возведение массивной стены на границе с Мексикой. Кроме того, он также высказывался относительно того, чтобы запретить мусульманам въезд в страну.

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Новость в сюжете: Теракт в Берлине
Теги: #Трамп#Берлин#иммиграция