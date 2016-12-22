Трамп назвал теракт в Берлине атакой против человечества

Об этом сообщает ABC News.

"Это атака против человечества, вот что это такое. И это необходимо остановить", - заявил Трамп.

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"Вы знаете мои планы. Это все доказывает, что я прав на 100%", - ответил Трамп на вопрос, повлияли ли теракты на его намерения ограничить иммиграцию мусульман в США.

Республиканец добавил, что не обсуждал произошедшее с действующим президентом США Бараком Обамой.

Напомним, кандидат-республиканец Дональд Трамп известен своей жесткой позицией в отношении нелегальной миграции в США. В частности, одним из ключевых обещаний во время его предвыборной кампании является возведение массивной стены на границе с Мексикой. Кроме того, он также высказывался относительно того, чтобы запретить мусульманам въезд в страну.