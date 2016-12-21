В России ввели "сухой закон" в 100 селах
14:25, 21 декабря 2016Мир
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На территории 13 населенных пунктов Якутии введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Власти Якутии ввели «сухой закон» в ста селах / Фото: altaynews.kz
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госсобрания республики.
В предыдущий раз запрет на розничную продажу алкоголя был введен в октябре этого года. Тогда число сел с «сухим законом» составило 87. Таким образом, число сел Якутии, где действует «сухой закон», достигло 100.
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«Соответствующие законы 20 декабря 2016 года приняты в ходе XXVI (очередного) пленарного заседания государственного собрания (Ил Тумэн) под председательством Александра Жиркова», - говорится в сообщении.
Напомним, жертвами ядовитого средства для ванн в России стали уже 58 человек.
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