В России ввели "сухой закон" в 100 селах

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение госсобрания республики.

В предыдущий раз запрет на розничную продажу алкоголя был введен в октябре этого года. Тогда число сел с «сухим законом» составило 87. Таким образом, число сел Якутии, где действует «сухой закон», достигло 100.

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«Соответствующие законы 20 декабря 2016 года приняты в ходе XXVI (очередного) пленарного заседания государственного собрания (Ил Тумэн) под председательством Александра Жиркова», - говорится в сообщении.

Напомним, жертвами ядовитого средства для ванн в России стали уже 58 человек.