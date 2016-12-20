"Боярышник" косит россиян: жертвами ядовитого средства для ванн стали уже 58 человек

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Общее число пострадавших составляет 97 человек. Погибло 58, из которых 34 скончались в стационарах и 24 были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы ритуальными службами.

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Ранее днем во вторник областной минздрав подтверждал гибель 55 человек. Сообщалось, что в шести больницах Иркутска находятся 40 человек с признаками отравлением суррогатным алкоголем.

Метанол, оказавшийся в составе концентрата для ванн "Боярышник", очень ядовит даже в небольших количествах. Еще накануне врачи говорили о тяжелом состоянии госпитализированных.