В России горел атомный ледокол "Ямал"

13:00, 21 декабря 2016
Мир
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В Мурманске на атомном ледоколе «Ямал», находящемся на предприятии «Атомфлот», произошла нештатная ситуация.

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Об этом сообщает "Газета.Ru".

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«До прибытия специалистов МЧС на место ситуация была устранена собственными силами работников предприятия», - говорится в сообщении.

В МЧС РФ заверяют, что радиационной опасности нет.

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Теги: #пожар#Россия#Ямал