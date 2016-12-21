В России горел атомный ледокол "Ямал"
13:00, 21 декабря 2016Мир
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В Мурманске на атомном ледоколе «Ямал», находящемся на предприятии «Атомфлот», произошла нештатная ситуация.
Возгорание произошло на атомном ледоколе «Ямал» / Навигация
Об этом сообщает "Газета.Ru".
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«До прибытия специалистов МЧС на место ситуация была устранена собственными силами работников предприятия», - говорится в сообщении.
В МЧС РФ заверяют, что радиационной опасности нет.
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