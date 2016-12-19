Из Алеппо эвакуировали семилетнюю девочку, описывавшую в Twitter жизнь в осаде

В воскресенье вечером из города были эвакуированы как минимум 350 человек, эвакуация продолжается в понедельник, об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на представителя неправительственной организации Syrian American Medical Society.

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Бана Алабед ведет микроблог на английском под именем @AlabedBana. Ей помогает мама, работающая учительницей. В своих сообщениях они описывали жизнь в осажденном городе.

В последнем сообщении, опубликованном в воскресенье, мать девочки обращается за помощью к турецкому премьер-министру и президенту. "Пожалуйста, сделайте все, чтобы перемирие соблюдалось, и вызволите нас отсюда. Мы так устали", - говорилось в сообщении.

Твиты девочки из осажденного Алеппо привлекли внимание всего мира. 5 декабря она внезапно исчезла из социальных сетей, но позднее стало известно, что она в безопасности.

Операция по вывозу мирных жителей из Алеппо началась 15 декабря. С этого момента восточную часть города покинули несколько тысяч человек.