Эвакуация людей из восточного Алеппо возобновилась - СМИ

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

В воскресенье вечером восточный Алеппо смогли покинуть около 350 человек на пяти автобусах, сообщил Ахмад аль-Дбис, который возглавляет команду медиков, координирующих эвакуацию в Хан Аль-Асал, откуда затем можно уехать в другие районы города или в провинцию Идлиб.

Читайте такжеРоссия планирует блокировать резолюцию Совбеза ООН об отправке наблюдателей в Алеппо - Чуркин

Базирующийся в Лондоне Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии также подтвердил, что восточный Алеппо в воскресенье вечером покинули пять автобусов и две машины скорой помощи.

Агентству Reuters о возобновлении эвакуации в воскресенье вечером сообщил представитель ООН в Сирии. «Эвакуация идет, сейчас автобусы и машины скорой помощи покидают восточное Алеппо», - отметил собеседник.

По его словам, первая группа покинула восточный Алеппо около 11 вечера по местному времени.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько автобусов, которые ехали для перевозки людей из двух деревень в провинции Идлиб, в соответствии с соглашением об обмене на вывоз людей из восточного Алеппо, подверглись нападению неизвестных в были сожжены дотла.