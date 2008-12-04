Путину донесли, что Обама не хочет портить отношения из-за Украины

Премьер-министр России Владимир ПУТИН обещает адекватно реагировать на изменение внешней политики США по отношению к России и российским интересам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в прямом эфире программы «Встречи с Владимиром Путиным», транслируемой теле- и радиоканалами.

"Обычно всегда, когда происходит смена власти в любой стране, тем более в такой супердержаве как США, какие-то изменения происходят. Очень рассчитываем на то, что это будут позитивные изменения", - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопрос о том, будут ли какие-либо изменения в отношениях России и США при новом американском Президенте Бараке ОБАМЕ.

Он отметил, что сейчас в Москве уже видят позитивные сигналы.

"Обратите внимание на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО. И Украине, и Грузии отказано в Плане действий по присоединению к Альянсу. Мы уже на экспертном уровне от людей, которые очень близки к вновь избранному Президенту (США) и его окружению, слышим о том, что с этим не надо спешить, не нужно портить отношения с Россией", - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что «от экспертов, близких в новому руководству США», звучат мнения, что не надо спешить с расширением НАТО, что не надо размещать ПРО в Европе и что отношения с Россией необходимо выстраивать с учетом интересов Москвы.

«Если это не просто слова, а выльется в реальную политику, но наша реакция будет адекватной и наши коллеги это сразу почувствуют», - пообещал В.ПУТИН.