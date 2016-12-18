Захват подводного беспилотника США: Китай обвинил Вашингтон в пиаре
Китай вернет США подводный беспилотник, захваченный ВМФ КНР на этой неделе в Южно-китайском море.
Но в КНР подчеркнули, что США прибегли к лишнему пиару в данной ситуации, передает Reuters.
В Минобороны Китая утверждают, что военный корабль ВМФ КНР обнаружил в море объект "неустановленного происхождения" и проверил его. В результате выяснилось, что это американский беспилотник.
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"Китай решил вернуть его американской стороне. И Китай, и США находятся в постоянном контакте относительно этого", – говорится в сообщении Минобороны Китая.
"Во время этого процесса американская сторона в одностороннем порядке открыла информацию и начала пиар-акцию вокруг этого вопроса", – добавили в КНР.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал не забирать у Китая подводный беспилотник, захваченный китайскими военными в Южно-Китайском море.
Как сообщал УНИАН, подводный исследовательский беспилотник, принадлежащий американскому океанографическому кораблю USNS Боудич, был ошибочно захвачен китайскими военными, которые признали его "опасным".
Инцидент произошел в Южно-Китайском море, на расстоянии 50 морских миль (более 90 км) к юго-западу от филиппинского залива Субик-Бей. США утверждают, что исследователи действовали законно.
Захват беспилотника - самый серьезный военный инцидент между США и Китаем за последние 15 лет. До этого в 2001 году в воздухе столкнулись американский самолет-шпион и китайский истребитель. В результате китайский пилот погиб.