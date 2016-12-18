Трамп заявил, что захваченный Китаем подводный аппарат не нужно возвращать
Избранный президент США Дональд Трамп призвал не забирать у Китая подводный беспилотник, захваченный китайскими военными в Южно-Китайском море.
«Нам следует сказать Китаю, что нам не нужен украденный ими беспилотник. Пусть оставляют его у себя», - написал Трамп на своей странице в Twitter.
We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2016
Ранее избранный президент США назвал захват китайцами американского исследовательского аппарата «кражей» и охарактеризовал инцидент как «беспрецедентный акт».
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Как сообщал УНИАН, подводный исследовательский беспилотник, принадлежащий американскому океанографическому кораблю USNS Bowditch, был по ошибке захвачен китайскими военными, которые сочли его "небезопасным". Инцидент произошел в Южно-Китайском море, на расстоянии в 50 морских миль (более 90 км) к северо-западу от филиппинского залива Субик-Бей. США утверждают, что исследователи действовали законно.
Захват беспилотника - самый серьезный военный инцидент между США и Китаем за последние 15 лет. До этого в 2001 году в воздухе столкнулись американский самолет-шпион и китайский истребитель. В результате китайский пилот погиб.