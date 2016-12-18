Столтенберг: Вмешательство НАТО в конфликт в Сирии усугубило бы ситуацию
03:50, 18 декабря 2016Мир
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вмешательство альянса в сирийский конфликт привело бы к усугублению ситуации.
Иллюстрация / REUTERS
«Мы наблюдем в Сирии ужасную гуманитарную катастрофу», - сказал Столтенберг в интервью газете Bild am Sonntag, передает РБК.
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По его словам, использование военных средств может быть «правильным решением, как в Афганистане», но иногда «ущерб от военного вмешательства больше пользы».
Как отметил генсек НАТО, в отношении Сирии члены альянса решили, что использование силы сделает «ужасную ситуацию еще хуже». Военное вмешательство НАТО в сирийский конфликт могло бы привести к большему региональному конфликту, или увеличению жертв среди гражданских лиц, добавил Столтенберг.
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