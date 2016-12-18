В Стамбуле неизвестные подожгли офис прокурдской партии
00:47, 18 декабря 2016Мир
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В Стамбуле произошел взрыв в офисе прокурдской Партии демократии народов.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщает сообщает газета Hurriyet, в результате взрыва никто не пострадал.
В офис партии, который находится в торговом центре, ворвались четыре человека в масках.
Справившись с охранником, они выломали дверь и устроили пожар в офисе, после чего скрылись. По данным Hurriyet, в результате пожара произошел взрыв баллона бытового газа.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря в турецком городе Кайсери был осуществлен подрыв заминированного автомобиля возле автобуса, перевозившего турецких военнослужащих, погибли 14 человек.
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