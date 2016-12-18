В Стамбуле неизвестные подожгли офис прокурдской партии

Как сообщает сообщает газета Hurriyet, в результате взрыва никто не пострадал.

В офис партии, который находится в торговом центре, ворвались четыре человека в масках.

Справившись с охранником, они выломали дверь и устроили пожар в офисе, после чего скрылись. По данным Hurriyet, в результате пожара произошел взрыв баллона бытового газа.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в турецком городе Кайсери был осуществлен подрыв заминированного автомобиля возле автобуса, перевозившего турецких военнослужащих, погибли 14 человек.