Белый дом обвинил Трампа в поощрении российских хакеров

При этом в Вашингтоне не стали напрямую связывать имя Владимира Путина с действиями взломщиков, передает РБК со ссылкой на CNN.

В ходе своего выступления в четверг официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Трамп, будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, фактически подбадривал Россию взламывать переписку своего оппонента, поскольку считал, что это поможет его кампании.

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Эрнест вспомнил соответствующее высказывание Трампа, сделанное еще летом, которое в его окружении позже назвали шуткой. «Я не думаю, чтобы кто-то в Белом доме считал шуткой стремление оппонента США дестабилизировать нашу демократию. И никто в разведке не думает, что это была шутка», - подчеркнул представитель администрации Обамы.

Представитель Белого дома также выразил уверенность в том, что Трамп с самого начала понимал, что действия российских хакеров помогали ему и вредили предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

При этом Эрнест не стал повторять слова из сообщения NBC о том, что президент Владимир Путин лично контролировал действия спецслужб, оказывавших влияние на выборы в Соединенных Штатах. Он ограничился формулировкой «высокопоставленные чиновники из России».

Между тем, собеседники Reuters из числа американских чиновников заявили, что в американском разведывательном сообществе действительно уверены в том, что кибератаки из России действительно оказывали влияние на ход избирательной кампании. «Все это началось просто как попытка показать, что американская демократия заслуживает не больше доверия чем система, созданная Путиным», - заявил источник агентства. Но к осени, по его словам, это стало больше похоже на попытку помочь Дональду Трампу, потому что «Путин посчитал, что он будет более дружелюбным к России, в том числе и в вопросе снятия санкций».

Напомним, ранее источники NBC сообщили, что американская разведка "с высоким уровнем уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин лично участвовал в кампании по вмешательству в президентские выборы в США.