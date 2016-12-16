Кремль: Обама и Путин тет-а-тет обсудили вмешательство в выборы США

Еще в сентябре Обама предупредил Путина о последствиях таких атак, а теперь заявил, что меры против России будут предприняты в подходящее время, передает Русская служба BBC.

Ушаков комментировал заявление одного из советников Обама Бена Родса о том, что Путин не мог не быть в курсе хакерских атак на Демократическую партию и ее кандидата на выборах Хиллари Клинтон. Он подтвердил, что президенты России и США обсуждали эту тему на полях саммита "Большой двадцатки" в Китае в начале сентября.

"Был разговор тет-а-тет, разные темы обсуждались. Эта тема затрагивалась, причем с нашей стороны был дан очень четкий ответ, который, может быть, не вписывался в то, что нам пытался объяснить Обама", - заявил Ушаков. Так он прокомментировал сообщения о том, что Обама в ходе встречи с Путиным на саммите G20 предупреждал его о серьезных последствиях в случае попыток повлиять на американскую избирательную кампанию.

Встреча состоялась 5 сентября в Ханчжоу на полях саммита и продолжалась более часа. Помимо Путина и Обамы в ней принимали участие Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Обсуждали Сирию и Украину, после чего Обама и Путин "переговорили с глазу на глаз", рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О чем они говорили тет-а-тет, до сих пор не сообщалось.

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Кибератакам во время избирательной кампании подверглись серверы Демократической партии и электронная почта начальника предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. Похищенные письма были переданы сайту WikiLeaks.

На обвинения в причастности российских властей к этим хакерских атакам Песков отреагировал коротко: "Это смешная чушь".

В пятницу его комментарий был более полным: "Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно".В четверг вечером в интервью Национальному общественному радио NPR Барак Обама сказал, что примет ответные меры на российские кибератаки, которые, как установили американские спецслужбы, были частью попыток повлиять на президентскую кампанию 2016 года.