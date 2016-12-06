Британия направила фрегат следить за российским военным кораблем
Великобритания направила фрегат HMS Sutherland следить за российским кораблем «Вице-адмирал Кулаков», который возвращается из Средиземного моря через британские территориальные воды.
Об этом сообщается на сайте Королевского флота Великобритании, передает republic.ru.
Российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» возвращается через Ла-Манш после выполнения военных задач.
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Английский фрегат направлен в западную часть Ла-Манша утром 3 декабря.
В сообщении отмечается, что фрегат выполняет работу совместно с НАТО и отслеживает движения российского противолодочного корабля, «обеспечивая безопасность государств, граничащих с с Северным морем и Английским каналом».
Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33.
А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".