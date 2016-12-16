Комиссия по содействию выборам США подверглась кибератаке после президентских выборов - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правоохранительных органов и фирмы, работающей в сфере информационной безопасности, передает Дождь.

О взломе стало известно, когда работающая в сфере IT-безопасности компания Recorded Future обнаружила на «черном» онлайн-рынке выставленные на продажу данные для входа в компьютеры комиссии. Действуя в качестве потенциальных покупателей, представители компании вышли на «русскоговорящего хакера, который получил регистрационные данные более 100 сотрудников при помощи уязвимости в системе», пишет Reuters.

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Хакер пытался продать эту информацию правительству ближневосточного государства за несколько тысяч долларов, но правоохранительным органам удалось вмешаться и остановить утечку информации.

Комиссия по содействию выборов в своем заявлении отметила, что расследование инцидента ведет ФБР.

Работа комиссии заключается в сертифицировании систем, используемых при голосовании, и разработке технических стандартов для выборов.

Сообщается, что хакер получил доступ к закрытой информации о проблемах с оборудованием, которое применяется в ходе выборов. Теоретически эти данные можно использовать для атаки на конкретные машины по обработки бюллетеней, отмечает Reuters со ссылкой на эксперта в сфере кибербезопасности.

При этом система голосования в США децентрализована, а информации о масштабных нарушениях на ноябрьских президентских выборах не поступало.