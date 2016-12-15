Путин лично участвовал во вмешательстве в президентские выборы в США - NBC

Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленных сотрудников американских спецслужб..

По словам источников, новая информация демонстрирует, что Путин лично решал, каким образом использовать украденные у Демократической партии материалы.

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Отмечается, что изначально РФ ставила перед собою цель дискредитировать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"То, что началось как "вендетта" против Хиллари Клинтон, превратилось в попытку показать коррупцию в американской политике и "разделить ключевых союзников США, создавая видимость, что страны не могут полагаться на США как на мирового лидера, заслуживающего доверия", - сообщили источники NBC.

По словам собеседников NBC, США владеют убедительными данными, которые говорят о причастности Путина к данной операции. Президент РФ лично следил за тем, как используются украденные у Демократической партии материалы. При этом, использование термина "высокий уровень уверенности" свидетельствует, что эта информация является "почти неопровержимой", отметили источники.