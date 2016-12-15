Невероятные фото полнолуния над Парижем (фотогалерея)

Фото небесного явления опубликовало агентство Reuters.

Как сообщал УНИАН, месяц назад над Землей взошел самая зрелищная в этом году "суперлуна".

Как утверждают эксперты, в последний раз спутник Земли так близко подходил к планете в далеком январе 1948 года.

В следующий раз увидеть похожее явление можно будет только 25 ноября 2034 года.