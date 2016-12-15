Невероятные фото полнолуния над Парижем (фотогалерея)

12:23, 15 декабря 2016
Мир
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В ночь с 14 на 15 декабря над французской столицей Парижем взошла невероятной красоты полная Луна.

Фото небесного явления опубликовало агентство Reuters.

Как сообщал УНИАН, месяц назад над Землей взошел самая зрелищная в этом году "суперлуна".

Как утверждают эксперты, в последний раз спутник Земли так близко подходил к планете в далеком январе 1948 года.

В следующий раз увидеть похожее явление можно будет только 25 ноября 2034 года.

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Теги: #Париж#Луна#галерея