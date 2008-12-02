Министры стран НАТО решили как относиться к России

НАТО решило возобновить сотрудничество с Россией на неформальном уровне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам после первого дня заседания Совета Северо-Атлантического Альянса на уровне министров иностранных дел Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

«Я как Генеральный секретарь НАТО получил мандат изучить возможности для диалога на политическом уровне с Россией», - сказал он.

Кроме того, по словам Генсека НАТО, министры иностранных дел приняли решение возобновить деятельность Совета Россия-НАТО на неформальном уровне.

«Подчеркиваю, на неформальном уровне. Это не означает, что мы согласны с Россией в непропорциональном использовании силы, в незаконном признании Южной Осетии и Абхазии или в том, что российские войска продолжают оставаться там, где они не должны бы были оставаться», - сказал Я.СХЕФФЕР.

«Мы не можем сотрудничать как раньше, но это не означает, что мы вообще не должны иметь никаких дел (с Россией – УНИАН)», - добавил он.

По словам Генсека НАТО, Россия остается важным игроком на международной арене, в том числе в Афганистане и других горячих точках.

Как сообщал УНИАН, после военного конфликта между Россией и Грузией НАТО решило приостановить деятельность Совета Россия-НАТО.