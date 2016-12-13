В России уволили группу чеченских военных за отказ отправиться в Сирию - СМИ

14:52, 13 декабря 2016
Мир
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12 военнослужащих подразделения Минобороны РФ, дислоцированного на военной базе Ханкала под Грозным, уволены со службы, за отказ отправиться в Сирию.

Чеченские контрактники отправляются в Сирию / Скриншот видео

Об этом сообщает Кавказский узел со ссылкой на чеченские источники.

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По их словам, все уволенные являются местными жителями.

Как сообщал УНИАН, военных, проходящих службу в Чечне, отправили в Сирию для участия в "антитеррористической операции".

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Теги: #военные#Чечня#Сирия