В России уволили группу чеченских военных за отказ отправиться в Сирию - СМИ
14:52, 13 декабря 2016Мир
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12 военнослужащих подразделения Минобороны РФ, дислоцированного на военной базе Ханкала под Грозным, уволены со службы, за отказ отправиться в Сирию.
Чеченские контрактники отправляются в Сирию / Скриншот видео
Об этом сообщает Кавказский узел со ссылкой на чеченские источники.
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По их словам, все уволенные являются местными жителями.
Как сообщал УНИАН, военных, проходящих службу в Чечне, отправили в Сирию для участия в "антитеррористической операции".
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