В России уволили группу чеченских военных за отказ отправиться в Сирию - СМИ

Об этом сообщает Кавказский узел со ссылкой на чеченские источники.

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По их словам, все уволенные являются местными жителями.

Как сообщал УНИАН, военных, проходящих службу в Чечне, отправили в Сирию для участия в "антитеррористической операции".