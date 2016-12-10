В Стамбуле состоялась акция против действий РФ в Крыму (фото)

Участница акции Элиф Багыш отметила, что Россия превратила оккупированный полуостров в одну большую военную базу.

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