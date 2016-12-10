В Стамбуле состоялась акция против действий РФ в Крыму (фото)
Участница акции Элиф Багыш отметила, что Россия превратила оккупированный полуостров в одну большую военную базу.
В Стамбуле у стен Генконсульства России прошла акция протеста против ущемления прав жителей временно оккупированного Крыма.
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Участники акции, организованной Обществом культуры и взаимопомощи крымских тюрок, скандировали лозунги против незаконных действий России в Крыму, сообщает агентство «Анадолу».
В резолюции митинга привлекается внимание к грубому нарушению Россией норм международного права.
Участница акции Элиф Багыш отметила, что Россия превратила оккупированный полуостров в одну большую военную базу.
«Москва продолжает действия по нарушению прав жителей Крыма, особенно крымских татар», - констатировала Багыш.
Участники акции возложили к стенам дипмиссии "черный венок". Акция завершилась без инцидентов.