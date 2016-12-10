У Трампа сравнили доклад ЦРУ о "русском следе" на выборах с историей об оружии массового уничтожения Хусейна
10:42, 10 декабря 2016Мир
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Команда избранного президента США Дональда Трампа раскритиковала доклад ЦРУ, в котором сообщается о вмешательстве России в выборы в США.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Доклад написали те же самые люди, которые утверждали, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения», - говорится в заявлении штаба Трампа. Там также отметили, что выборы «закончились давно» и «сейчас время идти вперед» и «снова делать Америку великой».
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Американские спецслужбы заявили о вмешательстве России в президентские выборы США, сообщала газета. Авторы доклада ЦРУ выяснили, что люди, связанные с российским правительством, снабжали сайт Wikileaks украденными электронными письмами из штаба Демократической партии США, избирательного штаба Хиллари Клинтон.
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