Россия таки вмешивалась в выборы США: установлены лица посредников, оказавших помощь Трампу - ЦРУ
08:31, 10 декабря 2016Мир
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ЦРУ полагает, что Россия вмешивалась в президентские выборов в США для того, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Источники издания сообщили, что ЦРУ установило лица, якобы связанные с российскими властями, которые передали сайту WikiLeaks письма со взломанного сервера Демократической партии, в том числе письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.
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По мнению ЦРУ, эти лица имели цель нанести ущерб предвыборной кампании Клинтон и оказать помощь Трампу.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп проигнорировал обвинения, что Россия сыграла какую-либо роль в ноябрьских выборах.
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