Россия таки вмешивалась в выборы США: установлены лица посредников, оказавших помощь Трампу - ЦРУ

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Источники издания сообщили, что ЦРУ установило лица, якобы связанные с российскими властями, которые передали сайту WikiLeaks письма со взломанного сервера Демократической партии, в том числе письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.

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По мнению ЦРУ, эти лица имели цель нанести ущерб предвыборной кампании Клинтон и оказать помощь Трампу.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп проигнорировал обвинения, что Россия сыграла какую-либо роль в ноябрьских выборах.