США сдержанно отреагировали на заявление РФ о прекращении военных действий в Восточном Алеппо

03:04, 09 декабря 2016
Мир
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В Белом доме с осторожным оптимизмом прокомментировали заявление России относительно того, что сирийская армия прекратила боевые действия в восточном Алеппо для проведения крупнейшей операции по выводу мирных жителей.

REUTERS

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Как заявил спикер администрации президента Соединенных Штатов Джош Эрнест, США "подождут и посмотрят", действительно ли Россия будет способствовать соблюдению режима прекращения огня в Алеппо для эвакуации гражданских.

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"Наш подход с самого начала состоял в том, чтобы внимательно слушать то, что говорят русские, но тщательно изучать их действия", - заявил Эрнест.

Впрочем, он добавил, что это заявление РФ "является индикатором того, что что-то позитивное может произойти".

Ранее УНИАН сообщал, что по словам главы МИД России Сергея Лаврова, сирийская армия прекратила боевые действия в Восточном Алеппо для вывода из города колонны мирных жителей.

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Новость в сюжете: Война в Сирии
Теги: #США#война#Сирия#Лавров#Алеппо