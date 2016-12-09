США сдержанно отреагировали на заявление РФ о прекращении военных действий в Восточном Алеппо
В Белом доме с осторожным оптимизмом прокомментировали заявление России относительно того, что сирийская армия прекратила боевые действия в восточном Алеппо для проведения крупнейшей операции по выводу мирных жителей.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
Как заявил спикер администрации президента Соединенных Штатов Джош Эрнест, США "подождут и посмотрят", действительно ли Россия будет способствовать соблюдению режима прекращения огня в Алеппо для эвакуации гражданских.
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"Наш подход с самого начала состоял в том, чтобы внимательно слушать то, что говорят русские, но тщательно изучать их действия", - заявил Эрнест.
Впрочем, он добавил, что это заявление РФ "является индикатором того, что что-то позитивное может произойти".
Ранее УНИАН сообщал, что по словам главы МИД России Сергея Лаврова, сирийская армия прекратила боевые действия в Восточном Алеппо для вывода из города колонны мирных жителей.