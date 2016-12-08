The Washington Post: "Исламское государство" потеряло свой оплот в Ливии, но за этим может последовать еще больший хаос

Об этом пишет Сударсан Рагхаван в статье "Исламское государство" потеряло свой оплот в Ливии, но за этим может последовать еще больший хаос", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Во вторник ливийские боевики устроили громкий праздник в прибрежном городе Сирт (почти семь месяцев они боролись, чтобы вытеснить "Исламское государство"), в то время, как, в основном, проправительственные силы искали оставшихся боевиков.

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Надежды "Исламского государства" на расширение своего самопровозглашенного "халифата" за пределы Сирии и Ирака, в Ливию, рухнули, по крайней мере, сейчас. Но, по мнению аналитиков, хотя пропаганда и усилия по набору бойцов ослабли, группировка остается активной в других частях страны.

Ливия столкнулась с разнообразием подпольных ячеек, которые устраивают теракты, такие же, как в Ираке, Сирии и Афганистане, после смены ситуации на поле боя.

"Захват Сирта, безусловно, стал тяжелым ударом по ответвлениям "Исламского государства" в Ливии, потому что у них больше не будет территориальной крепости в стране", - сказала Клаудия Гаццини, старший аналитик в International Crisis Group. "Это очень важно, поскольку у них больше нет возможности действовать или вербовать открыто и взымать налоги напрямую".

Тем не менее, несмотря на поражение, говорит Гаццини, "мы не можем исключать", что группировка осуществит атаки в других частях страны.

Ливию настиг хаос после убийства диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году после "Арабской весны". Нефтедобывающее государство распалось на части, подконтрольные конкурирующим группировкам бывших повстанцев. Соперничающие правительства были созданы в столице, Триполи, и на востоке, каждое из них заявляло о своей легитимности.

В вакууме, в Ливии возникли "Исламское государство" и другие экстремистские группировки. В начале 2015 года в союзе с другими радикальными группировками, филиал "Исламского государства" захватил части Сирта, расположенного в самом центре ливийского нефтяного полумесяца. В течение нескольких месяцев, боевики усиливали давление на город и стремились создать свое собственное правительство.

Боевики рассматривали Сирт как запасной вариант, на случай падения их штаб-квартиры в сирийском городе Ракка. Новобранцы из других частей Африки и Ближнего Востока, - а также в Ливии – устремились в Сирт, в котором когда-то родился Каддафи.

"Это была важная база и логистический центр для других фронтов ИГИЛ в Ливии", - сказал Фредерик Вери, аналитик по Ближнему Востоку Фонда Карнеги за международный мир.

Падение Сирта произошло в напряженный момент для Ливии. Конкурирующие повстанцы борются за территории и экономическую выгоду, это самое масштабное противостояние в столице более чем за год. Столкновения также продолжаются в Бенгази, втором по величине городе Ливии. Там исламисты воюют против сил, лояльных генералу Халифу Хафтару, влиятельному командиру, который недавно захватил контроль над ключевыми нефтяными терминалами, в то время как его соперники были сосредоточены на осаде Сирта.

Насилие поставило под сомнение авторитет правительства национального единства, которое изо всех сил пыталось установить контроль, с тех пор, как прибыло в Триполи в марте. Эти проблемы грозят стать еще более сложными, поскольку "Исламское государство" планирует свои следующие шаги – и возможное возрождение.

"Чтобы найти место для управления, им придется отыскать район, страдающий от изоляции, своего рода племенной или социальный округ, который примет их - а также ранее существовавшую инфраструктуру джихадистов", - сказал Вери.

Сегодня некоторые боевики "Исламского государства" воюют в Бенгази. Аналитики говорят, что другие, которые бежали из Сирта, возможно, переместились в южную часть Ливии, в том числе в город Себха. Юг может стать убежищем для перегруппировки, но из-за его расположения в Ливийской пустыне, возможно, будет сложнее привлечь новобранцев и организовать атаки.

Были также сообщения о деятельности "Исламского государства" в западной части Ливии, в том числе в городе Бани Валид, где сочувствующие племена предоставили боевикам пристанище в своих домах, и в прибрежном городе Сабрата, в котором у "Исламского государства" есть прочные связи с контрабандистами и другими криминальными сетями.

"Трудно сказать, есть ли у них руководство, способное продумать дальнейшие шаги", - говорит Маттиа Тоальдо, эксперт по Ливии и старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. "Реальный вопрос в том, найдут ли отдельные джихадисты новый "дом" в других джихадистских группировках".

Триполи может стать следующей мишенью боевиков. Насилие в столице может еще больше подорвать авторитет правительства и предотвратить возвращение иностранцев. Также в городе растет напряженность между исламистскими боевиками, и любая вспышка боевых действий может быть на руку ячейкам "Исламского государства".

"Любой прямой конфликт между этими группировками наверняка уничтожит ту каплю безопасности, которая существует в Триполи, и это может открыть пространство для радикальных объединений, вроде ИГ", - сказала Гаццини.

Даже сейчас, когда правительство национального единства пытается воспользоваться освобождением Сирта и укрепить свою международную легитимность, многие из его сторонников выказывают все большее недовольство.

Боевики, которые вытеснили "Исламское государство", в основном, родом из города Мисурата. Многие жители города говорят, что недавние столкновения в Триполи являются попыткой их соперников захватить столицу.

"Жители Мисураты недовольны этим, и могут попытаться мобилизовать силы в Триполи в ближайшие недели", - сказала Гаццини.

Или, в конечном итоге, они могут бороться с силами Хафтара, сказал Тоальдо.

Чем больше нестабильность, тем больше вероятность того, что "Исламское государство" перегруппируется, и что в Ливии сформируются другие экстремистские группировки.

"Важно подчеркнуть, что джихадизм и угроза радикализации по-прежнему присутствуют в Ливии, особенно учитывая институциональный раскол государства, отчуждение огромного количества молодежи, изолированные города и племена", - сказал Вери.