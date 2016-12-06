Bloomberg дал пессимистичный прогноз на 2017 год: признание власти России над Украиной, Беларусью и Сирией

Чтобы быть готовыми к любым поворотам современной истории, редакторы Bloomberg предположили, что может произойти в следующем году, передает ТСН.

1. Трампландия

Популярность Трампа возрастет в первые недели президентства после того, как энергичный прореспубликанский Конгресс примет огромный пакет финансовых мер для стимулирования экономики. В США вспыхнут новые волны протестов после того, как Трамп подпишет исполнительные распоряжения, которые будут противоположны наследию Барака Обамы. Студенты колледжей, активисты движения Black Lives Matter, бывшие протестующие из движения Occupy Wall Street и анархисты объединятся и начнут демонстрации.

Трамп попытается ввести чрезвычайное положение и комендантский час в крупных городах. Калифорния станет центральной оппозицией Трампа с таким движением как Calexit. Государство не поддержит отказ Трампа от природоохранного законодательства. Миллиардеры Маск и Шерил Сандберг объединятся в прогрессивный альянс против президента в 2020 году.

Все это вызовет глубокие разногласия в правящей коалиции Трампа. Республиканская партия расколется на Конгресс и индивидуалистов президентской команды, которые быстро перегрызут друг другу горло.

Сначала акции банков и фирм по безопасности значительно вырастут в первые месяцы правления Трампа. Однако фондовый бум быстро кончится. Акции Google, Facebook и Apple примут удар на себя тогда, когда отношения между главой государства и калифорнийскими миллиардерами ухудшатся.

И даже если ситуация нормализуется, все это придаст финансовый стимул экономике, которая уже находится в условиях полной занятости, приведет к массовой нехватке рабочей силы, давлению на заработную плату, инфляции, из-за чего рынок недвижимости обанкротится, а банковская и финансовая система упадут.

2. Ялта 2.0.

Изоляционизм Трампа и агрессия Владимира Путина поставят канцлера Германии Ангелу Меркель перед трудным выбором: продолжать наращивание военной мощи в Европе против России или прислушаться к совету Трампа и заключить крупную сделку с Путиным, чтобы договориться о сферах влияния в Восточной Европе.

Путин отзовет свои атаки и истребители, согласится прекратить вмешательство в дела США и Европейского Союза. В свою очередь, Меркель и Трамп признают власть России над Украиной, Беларусью и Сирией.

Для Путина престиж РФ окончательно восстановится через 26 лет после распада Советского Союза, и он начнет открыто говорить о своей отставке после очередного президентского срока. Рубль возрастет. Акции обороны потеряют часть своей привлекательности на фоне разочарования, что ЕС не вооружается. Влияние пророссийских политических партий может стать большой угрозой для глобальной политической стабильности 2017 года. Эта угроза включает Болгарию, Молдову или Эстонию.

3. Китай и США начнут экономическую войну

Ударив по #CrookedChina (так Трамп называет Китай) новый президент США напишет твит в 3:17 ночи в день своей инаугурации, что он планирует навесить на Китай ярлык манипулятора валюты и ввести огромные тарифы на импорт. Пока он будет ехать в Капитолий, Китай уже начнет мстить, обесценивая юань, отменяя заказ на самолеты Boeing и блокируя продажи IPhone.

По мере того, как будут происходить события на протяжении года, китайские чиновники будут озадачены политической борьбой накануне кадровых перестановок Постоянного комитета Коммунистической партии в ноябре и разных взглядов на то, как оживить экономику, которая уже обременена долгами.

Китай падает в глубокую рецессию современной эпохи. Ориентированные на внутренний рынок акции Russell 2000 взлетят в ожидании тарифов. В результате, в Азии наступит валютный кризис вроде в 1997 году и рецессия. 4. Козыри

Трампа Трамп проводит свои первые месяцы в офисе и ставит под сомнение обязательства США по всему миру. Во-первых, он приостанавливает членство США в НАТО, а затем в Организации Объединенных Наций. От чего традиционные враги Америки начинают процветать.

"Исламское государство", используя отсоединение США от мира, запускает свои операции с наркотиками из Афганистана в Центральную Азию. Заботясь о жизни за пределами американского ядерного прикрытия, Саудовская Аравия и Япония начинають развивать свои собственные возможности.

И, наконец, мир будет шокирован, когда Северная Корея докажет, что может поместить маленькое ядерное устройство на ракету, способную поразить западное побережье США. Вся азиатская стратегия Трампа страдает от беспорядка, заставляя его кланяться Китаю и просить его о помощи. Акции оборонных компаний поднимаются и восточно-азиатский рынок погружается в более безопасные активы такие как казначейские облигации и золото.

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5. Перестановки в Европе

Воодушевленные победой Трампа избиратели в Европе, начиная с Нидерландов, выбирают популистских лидеров, которые хотят усилить границу, разорвать соглашения о свободной торговле и даже отделиться от евро и самого ЕС.

Антииммиграционный кандидат Марин Ле Пен станет президентом Франции, а затем проведет референдум по вопросу выхода из ЕС. В Италии комик Беппе Грилло, который возглавляет "Движение пяти звезд", приходит к власти на внеочередных выборах и сразу же назначает референдум для возвращения к национальной валюте.

В Германии Меркель проигрывает выборы. В Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй жестко вытесняется после того, как переговоры Brexit идут вкривь и вкось. В Восточной Европе снова "правая" Чехия сближается с Россией и призывает к плебисциту по вступлению в НАТО.

Под тенью Frexit свободная Шенгенская зона растворяется. Греция вновь "взрывается", однако на этот раз для нее нет спасения.

6. Интернет плохих вещей

Amazon, Apple и Google раскрывают распространеные прослушивания разговоров представителей власти с помощью программного обеспечения на смартфонах и устройствах подобных Echo, тогда как Wikileaks переключается на Трампа с серией волнующих утечек информации.

Финансируемые государством хакеры распространяют панику, когда государство закроет важную инфраструктуру, такую как электростанции или целевые подключения к Интернету медицинских насосов и программ автономного вождения автомобилей.

Хотя иностранные государства не возьмут на себя ответственность, данные указывают на возможное русское или китайское участие, которое может привести к открытой кибернетической войне между сверхдержавами. Акции технологических компаний резко падают.

7. Куба - назад в СССР

Трамп отказывается от идеи Обамы о сближении США с Кубой и забирает "спасательный жилет" из социалистического острова, который должен был поднять их экономику. Поскольку деньги заканчиваются, региональные союзники - Венесуэла и Бразилия - уменьшают финансовую помощь, тогда как Куба обращает внимание на двух сильных игроков - Россию и Китай, которые заинтересованы в регионе. С учетом их исторических связей, президент Рауль Кастро позволяет россиянам снова открыть разведывательную базу в Гаване.

Российское шпионское агентство, расположенное в 90 милях от Майами оказывается слишком близким даже для Трампа, что напрягает отношения с Путиным и возвращает воспоминания о кубинском ракетном кризисе 1962 года. Туризм и грузовые перевозки, особенно круизные лайнеры, страдают.

8. Мексика тает

Трамп повышает тарифы на мексиканский экспорт и повышает налоги на денежные переводы от рабочих в США, чтобы заплатить за печальноизвестную пограничную стену. Мексика впадает в глубокую рецессию и сдает свои позиции в инвестиционном рейтинге. Массовые депортации из США заставляют отчаянных безработных вступить в ряды тех, кто занимается незаконным оборотом наркотиков.

В то же время песо падает, разжигая инфляцию и повышая стоимость кредита. После падения Пемекс, мексиканские корпоративные облигации продаются, возвращая опасения относительно реструктуризации долга.

9. Золотой мальчик из Саудовской Аравии уходит на второй план

Усилия заместителя наследного принца Мохаммеда бин Салмана диверсифицировать крупнейшего в мире производителя нефти от добытого топлива завершается провалом. По мере превращения Йемена в дорогой королевский Вьетнам, щедрые субсидии заменяются новыми налогами, которые приводят к росту недовольства из-за снижения уровня жизни. В то же время хрупкий баланс сил в регионе склонился к архиврагу Ирану, поскольку шиитские сторонники делают успехи в Ираке и Сирии.

Саудовский дворцовый переворот приводит к власти нового члена королевской семьи, который толкает избранного наследника всторону и приостанавливает реформы. Трамп решает, что Ближний Восток не является больше проблемой для Америки, а напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном приведет к прямой вооруженной конфронтации. Массово разрушается экспорт нефти и газа через Ормузский пролив.

Нефть прыгает, инвесторы бегут и планы по приватизации национальной нефтяной компании Saudi Aramco идут под откос. После того, как потеряны все резервы, Саудовская Аравия девальвирует свою валюту, заставляя остальные регионы последовать их примеру.