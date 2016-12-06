Меркель призвала полностью запретить одежду, закрывающую лицо

«У нас принято показывать лицо, поэтому скрывать его недопустимо», – заявила Меркель 6 декабря на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в городе Эссен.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Представители ХДС ранее высказывались за запрет мусульманской одежды, закрывающей женское лицо, в частности, в судах и других государственных учреждениях, а также во время вождения автомобиля.

Читайте такжеУчастники саммита ООН одобрили декларацию для защиты беженцев

В своем выступлении Ангела Меркель заявила, что ситуация с наплывом мигрантов, которую пережила Германия летом 2015 года, «не должна повториться». Меркель подчеркнула, что части беженцев придется покинуть страну. При этом она отметила, что беженцы, за принятие которых в прошлом году высказалась она лично, «нашли в Германии защиту от войны и преследований».

Ожидается, что делегаты съезда переизберут Ангелу Меркель лидером партии и выступят в поддержку ее кандидатуры на пост канцлера на четвертый срок. Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре 2017 года. Согласно опросам, партия Меркель лидирует.