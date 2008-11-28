Швейцария присоединится к Шенгенской зоне 12 декабря с.г. Такое решение было принято на встрече министров внутренних дел стран Европейского союза.

Они отметили, что с этого момента для наземного пересечения границы не потребуется дополнительного паспортного контроля, однако он сохранится в аэропортах до конца марта 2009г., когда авиакомпании представят свое летнее расписание, передает Deutsche Welle.

Швейцария станет 25-м членом Шенгенской зоны, которая уже включает две страны, не входящие в состав ЕС – Норвегию и Исландию. Паспортный контроль на сухопутных границах между государствами-участницами Шенгенского соглашения, с одной стороны, и Швейцарией, с другой, будет отменен с 12 декабря, а в аэропортах – с 29 марта 2009 года.

Из стран ЕС в Шенгенскую зону не входят Великобритания, Ирландия, Румыния, Болгария и Кипр. Все участники Шенгенского соглашения имеют доступ к общей базе полицейских данных о лицах, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, а также номера угнанных автомобилей.

РБК