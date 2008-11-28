Швейцария присоединится к Шенгенской зоне 12 декабря с.г. Такое решение было принято на встрече министров внутренних дел стран Европейского союза. Они отметили, что с этого момента для наземного пересечения границы не потребуется дополнительного паспортного контроля, однако он сохранится в аэропортах до конца марта 2009 г., когда авиакомпании представят свое летнее расписание, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Deutsche Welle.

Швейцария будет третьей страной, не входящей в ЕС, которая войдет в Шенгенскую зону. Ранее это сделали Норвегия и Исландия.