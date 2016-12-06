НАТО подтвердит неизменную поддержку Украины - Столтенберг

НАТО завтра, 7 декабря, на заседании Комиссии Украина-НАТО подтвердит позицию неизменной поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса и заседанием Североатлантического совета в Брюсселе.

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"Завтра мы начнем со встречи Комиссии НАТО-Украина, делая упор на неизменной поддержке Альянсом Украины. Мы подведем итоги поддержки НАТО и реформ правительства (Украины)", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 6-7 декабря будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе.

Климкин примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО и заседании Североатлантического совета в формате контрибуторов миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

Также глава МИД проведет переговоры со Столтенбергом и ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов Альянса.