Госдеп прокомментировал обстрел госпиталя в Алеппо
01:04, 06 декабря 2016Мир
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Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Вашингтон осуждает любые атаки на гражданские объекты в Сирии.
США не могут подтвердить удары по российскому госпиталю в Алеппо / obozrevatel.com
Тонер прокомментировал обстрел российского госпиталя в ходе регулярного брифинга, передает republic.ru.
США осуждают «любые атаки на больницы и другие медицинские учреждения» вне зависимости от того, кто виновен в этих обстрелах – террористы, повстанческие группировки или правительственные силы, отметил Тонер.
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Тонер добавил, что США не могут подтвердить удары по российскому госпиталю в Алеппо.
Как ранее сообщали иностранные СМИ, офицер ВС РФ в сирийском городе Алеппо заявил, что двое медсестр-россиянок были убиты в ходе обстрела со стороны повстанцев полевой российской больницы.
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