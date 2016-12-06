Госдеп прокомментировал обстрел госпиталя в Алеппо

Тонер прокомментировал обстрел российского госпиталя в ходе регулярного брифинга, передает republic.ru.

США осуждают «любые атаки на больницы и другие медицинские учреждения» вне зависимости от того, кто виновен в этих обстрелах – террористы, повстанческие группировки или правительственные силы, отметил Тонер.

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Тонер добавил, что США не могут подтвердить удары по российскому госпиталю в Алеппо.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, офицер ВС РФ в сирийском городе Алеппо заявил, что двое медсестр-россиянок были убиты в ходе обстрела со стороны повстанцев полевой российской больницы.