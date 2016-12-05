Обстрел в Алеппо: от ранений скончалась вторая российская медсестра

"Российская военнослужащая-медик, получившая тяжелые ранения в результате артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" приемного отделения госпиталя Минобороны в Алеппо, погибла от полученных ран. Российские и сирийские медики предприняли все, что было в их силах, для ее спасения. Однако тяжелые ранения оказались не совместимыми с жизнью военнослужащей", - цитирует официального представителя Минобороны России генерала-майора Игоря Конашенкова ТАСС.

Читайте такжеВ Минобороны РФ назвали "заказчиков убийства" медсестры в Алеппо

По словам Конашенкова, сейчас медики борются за жизнь своего российского тяжелораненого коллеги - детского врача - педиатра.

Напомним, ранее Минобороны России подтвердили первую смерть российской медработницы в Алеппо.