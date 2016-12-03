Повстанцы сбили над Алеппо самолет сил Асада - СМИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Baladi News, по имеющимся данным, оба пилота погибли. Тело одного из офицеров уже найдено. Ведется поиск второго пилота.

Ранее телеканал Al Mayadin сообщил о том, что самолет сбили боевики вооруженной оппозиции.

Как сообщал УНИАН, армия Асада захватила новый район в Алеппо, теперь она контролирует более половины города.