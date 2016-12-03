Повстанцы сбили над Алеппо самолет сил Асада - СМИ
18:16, 03 декабря 2016Мир
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Cамолет сирийских ВВС L-39 потерпел крушение над восточной частью Алеппо.
Экипаж самолета погиб / Фото luftwaffeas.blogspot.com
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Baladi News, по имеющимся данным, оба пилота погибли. Тело одного из офицеров уже найдено. Ведется поиск второго пилота.
Ранее телеканал Al Mayadin сообщил о том, что самолет сбили боевики вооруженной оппозиции.
Как сообщал УНИАН, армия Асада захватила новый район в Алеппо, теперь она контролирует более половины города.
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