Армия Асада захватила новый район в Алеппо, теперь она контролирует более половины города

Об этом сообщают представители сирийской власти и наблюдатели за правами человека в этой стране, передает Радио Свобода.

Продвижение сирийских войск, которое состоялось 3 декабря, означает, что теперь войска президента Сирии Башара аль-Асада контролируют около 60% территории этого города, восстановив контроль над ключевыми магистралями, соединяющие восточную и западную часть Алеппо.

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В результате боев в течение последней недели повстанцы потеряли более трети территории Алеппо, которая находилась под их контролем от 2012 года, и могут потерять всю эту территорию, потому что наступление правительственных сил при поддержке боевой авиации России продолжается.

Это наступление вызвало массовое бегство с "повстанческой" части города около 50 тысяч гражданских жителей из всего нескольких сотен тысяч, которые находились там.