Подарок Гитлеру в утешение за Сталинград обнаружили в США

В американском Сиэтле арестован гражданин Румынии, пытавшийся нелегально сбыть золотую книжную закладку, которая, как предполагается, принадлежала Адольфу Гитлеру, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР. По распространенной версии, закладка с нацистской символикой была преподнесена фюреру в дар его подругой Евой Браун для того, чтобы утешить Гитлера после жестокого поражения его армии под Сталинградом. Монограмма на закладке уверяет фюрера в вечной любви Евы и в победе Рейха. Однако некоторые эксперты ставят под сомнение достоверность этого раритета. Экспонат был похищен в 2002 году на предаукционном показе в Мадриде вместе с еще несколькими ювелирными реликвиями. Арестованный Кристиан Попеску пытался сбыть закладку за 100 тысяч долларов в кофейне Starbucks.