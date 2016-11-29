Трамп высказался против пересчета голосов в отдельных штатах

Это происходит на фоне готовности официальных лиц в штате Висконсин начать официальный пересчет голосов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Усилия по пересчету возглавляет не главный конкурент Трампа демократ Хиллари Клинтон, а третья по результатам выборов, кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн, которая получила незначительную поддержку избирателей.

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Стайн 28 ноября выступила с официальным требованием пересчета голосов в Пенсильвании, это произошло через три дня после того, как она же сделала аналогичный запрос в штате Висконсин. Адвокаты Клинтон будут наблюдать за пересчетом голосов в Висконсине.

Белый дом заявил, что не имеет никаких доказательств значительного мошенничества на президентских выборах.

На прошлой неделе Стайн разместила на своем сайте информацию о том, что ее сторонники собрали 5 млн долларов на проведение пересчета голосов и другие связанные с этим расходы в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. По ее словам, общая стоимость всех трех перерасчетов составит до 7 млн долларов.

Эксперты говорят, что нет практически никаких шансов, что результаты выборов будут отменены. Но с преимуществом Клинтон в общенациональном голосовании, которое превысило два миллиона голосов, перерасчеты могут усилить дебаты по поводу легитимности неожиданной победы Трампа.