Полиция сообщила об освобождении заложников в Париже
22:44, 02 декабря 2016Мир
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Вооруженный мужчина, захвативший здание туристического агентства в Париже, освободил заложников и сбежал с места преступления.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает полицейское управление французской столицы, передает РБК.
«Ограбление на бульваре Массена в Париже. Полицейская операция завершилась. Шесть человек вышли. Грабителя внутри нет», — сказано в сообщении.
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Иллюстрация / REUTERS
Как отметили в парижской полиции, все захваченные заложники живы и здоровы.
Ранее УНИАН сообщал, что в Париже вооруженный мужчина взял в заложники людей, находившихся в туристическом агентстве.
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