Полиция сообщила об освобождении заложников в Париже

Об этом сообщает полицейское управление французской столицы, передает РБК.

«Ограбление на бульваре Массена в Париже. Полицейская операция завершилась. Шесть человек вышли. Грабителя внутри нет», — сказано в сообщении.

Читайте такжеВо Флориде освободили 11 заложников, которых захватил грабитель банка

Как отметили в парижской полиции, все захваченные заложники живы и здоровы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Париже вооруженный мужчина взял в заложники людей, находившихся в туристическом агентстве.