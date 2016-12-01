В результате обвала на шахте "Рудна" в Польше погибли 8 человек

Об этом сообщает телеканал TVN24.

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Напомним, что на шахте компании KGHM на юго-западе Польши произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения, по данным Геологической службы США, составляла 4,4, однако очаг залегал на глубине 10 км. Всего в опасной зоне находилось 16 человек. Некоторые из них успели выбежать.