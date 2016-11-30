Секретную информацию о террористах "случайно" подготовили для эфира голландского ТВ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NU.

"В распоряжении телевизионной программы Zembla оказалось более семи сотен страниц конфиденциальной информации Европола", – говорится в сообщении.

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Так, в распоряжении программы оказались данные о сотнях имен и телефонов людей, которые связаны с терроризмом. Информация содержит данные за период с 2006 по 2008 год. Среди данных информация относительно следствия по делу так называемой Hofstad Group и взрывов в Мадриде.

В Европоле уже прокомментировали утечки данных и назвали ее "очень серьезным инцидентом".

Уже установлено, что сотрудница национальной полиции Голландии, взяла конфиденциальную информацию Европола домой, что противоречит правилам организации. Дома она сделала копию данных на резервный диск, который был подключен к незащищенной сети.

"Это влияет на конфиденциальность, и именно поэтому мы немедленно создать следственную чтобы понять, как это могло произойти", - так прокомментировал инцидент Уилл ван Гемерт, заместитель директора Европола.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Пока что нет свидетельств, чтобы данные попали в другие руки, кроме телевизионной передачи. Однако, в Европоле не исключают такую возможность.

Пресс-секретарь Европола отметил, что организация "имеет очень надежную систему защиты информации, но человеческий фактор никогда нельзя полностью исключать". Сейчас Европол вместе с национальной полицией Голландии делают все для того, чтобы смягчить негативные последствия инцидента.