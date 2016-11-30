Сирия обвинила Израиль в авиаударе по пригороду Дамаска с территории Ливана – Reuters

Об этом сообщил сирийский военный источник, передает Reuters.

По словам собеседника агентства, израильские самолеты начали авиаудар на рассвете, и ракеты упали в области Сабура.

В результате авиаудара, который осуществлялся с воздушного пространства Ливана, никто не пострадал, отметил источник.

Читайте такжеПредставитель повстанцев рассказал Reuters подробности боевых действий в Алеппо

Атака была предпринята с целью "отвлечь внимание от успехов Сирийской Арабской армии", сообщило САНА со ссылкой на военный источник.

Непосредственного комментария Израиля пока не было.

Как сообщал УНИАН, сирийская армия и ее союзники объявили о захвате большой части восточного Алеппо в рамках интенсивного наступления, что грозит подавить оппозицию в ее важнейшем городе-форпосте.