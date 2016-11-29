Стали известны первые подробности крушения самолета в Колумбии: есть выжившие (фото)

Самолет рейса LAMIA Bolivia LMI2933 разбился на северо-западе Колумбии по пути из города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Восточной Боливии. На борту были 72 пассажира и 9 членов экипажа. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает BNO News.

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По данным Flightradar, самолет выполнял круги перед заходом на посадку, а затем пропал с радаров.

Инцидент произошел в понедельник поздно вечером по местному времени, когда самолет летел из международного аэропорта Виру-Виру в Боливии. В общей сложности на борту был 81 человек, сообщает управление гражданской авиации Колумбии.

#BREAKING: Last picture of Brazilian team #Chapecoense before the crash in Colombia, on their way to the Copa final pic.twitter.com/VWA4hy2El7 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 29, 2016

Лайнер исчез с радаров после 22:00 и разбился на холме Эль Гордо в муниципалитете Ла-Унион, который расположен в стране провинции Валье-дель-Каука. Это место находится к юго-востоку от города Медельин.

Международный аэропорт Мария Кордова сообщает, что на месте происшествия обнаружили по меньшей мере 6 выживших. Их гражданство и имена пока неизвестны.В управлении гражданской авиации также сообщили, что раненые были доставлены в медицинские центры.

Продолжаются спасательные работы.

Среди более чем 80 человек, находившихся на борту самолета, были игроки бразильской футбольной команды Шапеконсе, которые летели на матч с колумбийской футбольной командой Атлетико Насьональ.

Ранее стало известно, что в Колумбии разбился самолет с 72 пассажирами, другие подробности не сообщались.