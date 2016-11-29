В Бундестаге потребовали ввести новые санкции в отношении России

С подобными заявлениями они обратились к немецкому парламенту и Евросоюзу, пишет Spiegel со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания обращение, передает РБК.

В документе немецкие депутаты отметили, что Евросоюз должен ввести санкции против зверств России в Сирии. Действия Москвы в Сирийской арабской республике Реттген и Брантнер назвали военными преступлениями.

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«Виновные в этих преступлениях летают за рождественскими подарками в Мюнхен и Париж, в то время как в Сирии умирают женщины и дети», - заявили депутаты.

По их словам, «экономические санкции действуют медленно». Но в том случае, если они будут введены, «Путин будет иметь представление о том, какие последствия несут его решения по Сирии».

Организация «воздушного моста» в Алеппо, по мнению депутатов Бундестага, «несет в себе риски» и «нуждается в гарантии», однако необходима. «Мы, действительно, долго пытаемся обеспечить помощью всех тех, кто нуждается в ней и кто был забыл на протяжении многих месяцев», - сказали Реттген и Брантнер о жителях осажденных районов Сирии.

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Политики также раскритиковали позицию Германии и ЕС относительно сирийского конфликта. «Мы практикуем призывы к ужасу», - отметили они в документе. Но помимо этого, по их словам, в Германии и Евросоюзе отсутствует «желание говорить о проблемах», а есть «фатализм и даже молчание», сообщили депутаты.

«Слишком много тишины, учитывая, что Асад и его союзник - Россия - сравняли несколько городов с землей, скинули бомбы, вынудили людей покинуть свои дома, и наконец, даже уничтожили целевые больницы и школы», - заявили они.