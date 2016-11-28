"Прощай, Фидель!": Кубинцы прощаются с великим команданте (фоторепортаж)

Об этом сообщает AP.

Кубинцы несут цветы, кубинские флаги, фото Кастро и транспаранты с надписями «Прощай, Фидель!».

Очередь выстраивается к монументу Хосе Марти, где находится урана с прахом команданте.

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На площади дежурят машины скорой помощи и полиция.

На Кубе объявлен девятидневный национальный траур. На улицах приспущены государственные флаги, объявлен запрет на музыку и увеселительные программы, по местному телевидению идут передачи в память о Фиделе Кастро.

Как отмечает Chicagо Tribune, в эфире «не прекращается» трансляция записей речей Кастро, его интервью и видеозаписей его зарубежных поездок.

После прощания в Гаване урна с прахом Кастро будет пронесена по всей Кубе в течении трех дней. Он будет предан земле в воскресенье на кладбище Святой Ифигении в городе Сантьяго.

Как сообщал УНИАН, Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября в 22:29 по местному времени.

После сообщения о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, на Кубе приспустили флаги, отменили увеселительные мероприятия.

В то же время, кубинские эмигранты, живущие в разных городах США, вышли на улицы, чтобы отпраздновать смерть диктатора Кастро. Свои эмоции люды выражали песнями, танцами и аплодисментами. Сообщение о смерти Кастро, они встретили массовыми гуляньями.

Кубинская диаспора в штате Флорида ликованием встретила новость о смерти Фиделя Кастро. Люди вышли на улицы Майами, назвав случившееся шансом для изменения ситуации на Кубе.