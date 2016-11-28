"Прощай, Фидель!": Кубинцы прощаются с великим команданте (фоторепортаж)
Тысячи кубинцев собрались на площади революции в Гаване, чтобы почтить память лидера кубинской революции.
Об этом сообщает AP.
Кубинцы несут цветы, кубинские флаги, фото Кастро и транспаранты с надписями «Прощай, Фидель!».
Очередь выстраивается к монументу Хосе Марти, где находится урана с прахом команданте.
Читайте такжеКубинский герой Советского Союза
На площади дежурят машины скорой помощи и полиция.
На Кубе объявлен девятидневный национальный траур. На улицах приспущены государственные флаги, объявлен запрет на музыку и увеселительные программы, по местному телевидению идут передачи в память о Фиделе Кастро.
Как отмечает Chicagо Tribune, в эфире «не прекращается» трансляция записей речей Кастро, его интервью и видеозаписей его зарубежных поездок.
После прощания в Гаване урна с прахом Кастро будет пронесена по всей Кубе в течении трех дней. Он будет предан земле в воскресенье на кладбище Святой Ифигении в городе Сантьяго.
Как сообщал УНИАН, Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября в 22:29 по местному времени.
После сообщения о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, на Кубе приспустили флаги, отменили увеселительные мероприятия.
В то же время, кубинские эмигранты, живущие в разных городах США, вышли на улицы, чтобы отпраздновать смерть диктатора Кастро. Свои эмоции люды выражали песнями, танцами и аплодисментами. Сообщение о смерти Кастро, они встретили массовыми гуляньями.
Кубинская диаспора в штате Флорида ликованием встретила новость о смерти Фиделя Кастро. Люди вышли на улицы Майами, назвав случившееся шансом для изменения ситуации на Кубе.